Testacoda tra squadre affamate Vismara-Mercatellese vale molto

In Prima categoria oggi c’è attesa per la penultima giornata. Tutte le gare si giocano in concomitanza alle 16,30. Questo il programma del girone A di oggi dove militato le provinciali.

Vismara 2008-Mercatellese. È una delle gare più importanti di questo sabato pomeriggio. Il Vismara è la capolista del girone con 2 punti di vantaggio sul Tavullia e 3 sulla Pergolese. La Mercatellese ha necessità di punti per uscir fuori dalla zona calda. "Ormai il destino è nelle nostre mani – dice il presidente del Vismara Flavio Parlani – ovviamente queste ultime due gare saranno difficili, ma noi siamo pronti per arrivare alla fine in prima posizione". Vismara al completo. "Noi – dice il dirigente di lungo corso della Mercatellese Beppe Ugolini – siamo quasi al completo e fiduciosi sapendo di trovare davanti una squadra lanciatissima; nelle ultime gare abbiamo trovato la condizione e i punti, speriamo di conseguire un bel risultato anche a Pesaro, questa è la nostra convinzione". Arbitro Lorenzo Carlo Ferroni di Fermo.

Lunano-Athletico Tavullia. Altro big match della giornata: il Lunano quarto in classifica con 53 punti ospita il Tavullia vice capoclassifica con 55 punti. Il Lunano, che ha raccolto nelle ultime 20 partite 43 punti, vanta il miglior attacco del girone (51), di contro troverà la difesa meno perforata del girone (solo 19 gol subiti in 28 partite). I locali saranno privi dello squalificato Gianotti. Arbitro Matteo Pigliacampo di Pesaro.

Falco Acqualagna-Pesaro calcio. Si gioca al Comunale di Fermignano. Tre squalificati nella Falco: Yasin Arradi, Luca Carloni ed Emiliano Bartoli, tre elementi importanti nello scacchiere di mister Andrea Salvi che comunque da allenatore esperto saprà sopperire alle assenze valorizzando i giocatori a disposizione. La Falco per rimanere nelle alte posizioni ha necessità dei 3 punti. Arbitro Francesco Bartomioli di Pesaro.

U.C.Pergolese-Nuova Real Metauro. Match che la Pergolese non può fallire anche se gli mancano tre uomini per squalifica (Elia Lattanzi, Andrea Savelli e Matteo Salciccia). Assente nel Real Metauro, anche qui per squalifica, Omiccioli. Arbitro Vladimir Gioacchini di Ancona.

Laurentina-S. Veneranda. Si affrontano due squadre posizionate al penultimo posto, nessuna delle due può perdere ed entrambe avrebbero necessità dei 3 punti, ciò non è possibile e quindi sarà una ‘battaglia’ sportiva fino all’ultimo respiro. Arbitro Francesco Lombi di Macerata.

Avis Montecalvo- Audax Piobbico. I padroni dovranno rinunciare gioco forza allo squalificato Di Addario. Il Piobbico cerca i punti salvezza. Arbitro Leonardo Cavallo della sezione di Pesaro.

Osteria Nuova-Real Altofoglia. Gli ospiti saranno privi dello squalificato Rocchi. Arbitro Alessio Basili di Pesaro.

Tavernelle-Maior. Maior senza Sbrega, Tombari e Luca Sannipoli, appiedati per un turno dal sportivo. Arbitro Marco Rossetti di Ancona.

Amedeo Pisciolini