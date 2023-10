Tie break vincente. Smartsystem festeggia

bari

: Pasquali 9, Cengia, Catinelli, Sportelli, Longo, Bruno 17, Pisoni, Persoglia 12, Galliani 14, Wojcik 15, Barretta, Pirazzoli. All. Falabella.

SMARTSYSTEM FANO: Michalovic 15, Roberti 19, Galdenzi, Merlo 21, Partenio 2, Raffa (L), Margutti, Focosi 10, Mazzon 2, Gori, Maletto 6. All. Tofoli.

Arbitri: Grossi Dario e Grassia Luca Parziali: 26-24, 21-25, 18-25, 25-19, 9-15. Bari: battute vincenti 2, battute errate 18, muri 4; Fano: battute vincenti 3, battute errate 18, muri 12.

Ancora un tie break vincente per la Smartsystem Fano che inanella la terza vittoria in tre gare e si porta a quota sette in classifica. Gara da alti e bassi per i fanesi che hanno dovuto anche rinunciare ad un certo punto a Partenio, uscito per un infortunio alla caviglia e ben sostituito da Nicola Mazzon. Primo set con le squadre che vanno avanti punto a punto, poi Fano allunga fino al 17-14, ma non riesce a concretizzare. Nel finale poi Bari rimonta dal 23-24 e chiude il parziale. La Smartsystem ha il merito di non mollare e domina il secondo e terzo set: Merlo e Michalovic trascinano i virtussini, mentre nella terza frazione il muro-difesa ed il duo Roberti (battuta)-Merlo (attacco) fanno il break. La Smartsystem inizia bene anche il quarto parziale (3-6), coachTofoli continua ad alternare i due palleggiatori, ma il Just British Bari non vuole abdicare e con il polacco Wojcik recupera e dilaga. Senza storia il tie break con i muri di Focosi decisivi, assieme alle battute di Roberti. I virtussini vanno avanti 6 a 2 e 12-5 e tocca allo slovacco Michalovic chiudere la contesa con un ace.

Dunque continua a vincere questa Virtus bella e giovane. Gioca, fa punti e si diverte. In un campionato duro e livellato, Fano si sta ritagliando il suo ruolo che non è assolutamente da comparsa.

b.t.