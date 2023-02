Tifosi al seguito, biglietti in vendita

Domani alle 14,30 anticipo di campionato per la Vis che scende in campo a Montevarchi, allo stadio "Gastone Brilli-Peri", contro una diretta concorrente, il San Donato Tavernelle. Una partita in cui la Vis avrà al seguito ancora una volta i suoi tifosi, galvanizzati dalla serie positiva che ha fruttato dieci punti nelle ultime quattro partite. I tifosi che possono acquistare il biglietto già da oggi.

I tagliandi sono in vendita nel sito www.ciaotickets.com oppure nelle ricevitorie autorizzate a Pesaro: tabaccheria Binda via Sandro Pertini, 1927 (info 0721 209091); Il Giornalaio Matto via Ippolito Nievo 23 (0721 416224); Non Solo Tabacchi (via Telesforo Bertozzini, 4).

Per il settore ospiti il prezzo del biglietto è di 15 euro a cui bisogna aggiungere i diritti di prevendita. Non sarà possibile acquistare i biglietti per il settore ospiti allo stadio Montevarchi, i cui botteghini per i sostenitori di Pesaro resteranno chiusi. La prevendita per i tifosi biancorossi terminerà infatti oggi pomeriggio alle 19.