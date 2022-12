Tifosi al settimo cielo, "bruciati" 200 biglietti

Sarà una trasferta da vecchi tempi quella dei tifosi biancorossi a Reggio Emilia, una di quelle piazze dove si è sempre andati in tanti quando la squadra andava forte. Sull’onda del pienone con la Virtus, saranno almeno 250 i pesaresi che saliranno in Emilia domani sera per l’anticipo della 13esima giornata. E questo nonostante che la partita vada in diretta in tv su Eurosport 2. Già riempiti due pullman, uno da 91 posti e l’altro da 54, già bruciati i 200 biglietti del settore ospiti, altri fans li stanno acquistando su Vivaticket. La società reggiana consiglia di prenderli in curva non numerata e poi sedersi nel settore O1 adiacente al settore ospiti, in modo da poter stare tutti insieme . "Saremo una mandria, siamo carichi nonostante la sconfitta con la Virtus e l’infortunio di Mazzola, che non ci voleva" dice Mirko Scadarcchi. Mentre Maurizio Crapanzano è tornato sulla ringhiera, come ai vecchi tempi: "Dobbiamo rimanere così: belli compatti e umili. Le premesse perché questa curva duri nel tempo sono buone".

Quella di Reggio sarà la prima prova di massa in trasferta: la Unahotels è tornata a giocare al PalaBigi quest’anno, dopo due stagioni in esilio a Casalecchio per la ristrutturazione del palazzo che oggi appare molto più moderno ed accogliente. Capienza salita a 4.500 già con il primo restyling, sono stati sistemati soffitto, impianto di illuminazione, parquet, spogliatoi e sala stampa. Non ha avuto però molta fortuna la squadra emiliana tornando a casa, dove sinora ha vinto solo una volta in campionato, contro Brindisi, mentre l’altra vittoria è stata conquistata a Treviso. Poi fra le mura amiche c’è stato un successo in coppa, competizione dalla quale Reggio nel frattempo è stata eliminata, così che il 2 gennaio il match previsto è saltato: la Lega Basket ha deciso comunque di confermare l’anticipo contro Pesaro così questa sarà l’ultima partita del 2022 in serie A.

