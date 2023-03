Tifosi: il settore M finalmente riaperto, il boato per il numero 23 e già i cori anti Bologna

Finalmente c’è vita nel settore M: il questore ha accolto la richiesta della Vuelle di aprire almeno uno spicchio a beneficio dei tifosi pesaresi e sembra che la cosa possa ripetersi anche nelle prossime gare, tanto che è stata rimontata la grata che li separa dagli ospiti. Ma stavolta non ce ne sarebbe bisogno, dato che di là è pieno di bambini: l’entusiasmo dei piccoli cestisti arrivati da Atri, una delle società satellite della Vuelle, ravviva la curva opposta al settore K, compatto e colorato come al solito, dal quale parte un boato alla presentazione di Austin Daye con il n.23 prima della palla a due. La sua presenza dà sicurezza a tutti e risveglia l’orgoglio del capitano e anche quello di Tambone, tornato a risplendere come prima dell’infortunio. Nel finale, partono i primi cori anti-Bologna. Manca una settimana ma l’adrenalina comincia a salire.