Due trasferte in quattro giorni per i tifosi biancorossi, pronti a mettersi in marcia domenica 12 febbraio per Venezia e mercoledì 15 febbraio per Torino. Domenica il pullman per la laguna partirà alle 13 dal parcheggio di Prodi Sport (costo complessivo di viaggio e biglietto 40 euro), mentre la partenza per Torino è fissata per mercoledì alle 13,15 di fronte alla Vitrifrigo Arena (costo complessivo della trasferta 50 euro).

Il Nucleo Biancorosso informa che non ci sono i tempi per organizzare pullman in vista di un’eventuale semifinale e invita ad usare mezzi propri oppure ad utilizzare i treni approfittando degli sconti che verranno applicati in vista delle Final Eight. Il sold-out annunciato dalla Lega Basket nella conferenza di presentazione dell’evento garantisce in ogni caso i posti riservati alle tifoserie delle due finaliste e anche delle quattro semifinaliste.