Tiro a volo, Rio Salso: al “Memorial Mirko Magi“ è un vero trionfo per Davide Gasparini

Sulle pedane del Tiro a volo (Tav) San Martino di Rio Salso si è svolta la manifestazione del primo Trofeo Mirko Magi. La gara è stata organizzata dagli "Amici di caccia" del compianto Mirko, recentemente scomparso, ed è stata seguita dal direttore tecnico e sportivo dell’impianto, Alberto Pacassoni, che dal campo ha impartito le varie disposizioni per il regolare svolgimento dell’importante evento. Il Trofeo, dopo un combattuto barrage finale, è stato vinto dal grande tiratore pesarese Davide Gasparini che ha preceduto, nell’ordine, Alberto Cardinali, Mario Montuori, Samuel Ligi, Leandro Ragni e Lorenzo Bertoni. Grande soddisfazione per il 33enne pesarese Davide Gasparini, vincitore in carriera di di innumerevoli competizioni, che attualmente fa parte del gruppo Esercito e svolge il servizio nella caserma del 28° “Pavia“ di Pesaro.

La famiglia Pacassoni ha ringraziato gli sponsor e tutti gli atleti che hanno partecipato al memorial.

l.d.