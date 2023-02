Titolo alla Pavone Bene la pattuglia dei pesaresi

Ai campionati regionali individuali Master di corsa campestre di Abbadia di Fiastra, Rita Pavone del Gruppo Podistico Lucrezia vince il titolo nei 3.000 metri riservati alla categoria SF60 (14’22’’) secondi. Argento invece per Stefano Tonelli (Gruppo Podistico Lucrezia), nei 4.000 metri SM65, in 17’16’’, Stefano Santini (Atletica Urbania), nei 6.000 metri SM50, in 21’40’’, e sempre nella stessa distanza, per Nicola Borini (Atletica Urbania), tra gli SM35, in 21’52’’. Infine, ottima medaglia di bronzo nella prova sui 6.000 metri per Gianluca Omiccioli (Gruppo Podistico Lucrezia), che nella fascia d’età SM55, ha chiuso la sua ennesima fatica in 24’34’’. Bene anche la presidentessa-runner Cristiana Omacelli dell’Atletica Urbania e il presidente Bruno Toccacieli del Gruppo Podistico Lucrezia.

Leonardo Oliva