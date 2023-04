Tm investe sui talenti di Pesaro per il Regionale Federico Gorgolini pronto alla due giorni di Cingoli

Si disputa domani (oggi prove libere), la terza gara della campionato regionale Fmi categoria Challenge, in programma nella pista di Cingoli e a cui partecipa anche il team pesarese Tm Racing. In gara ci sarà il pilota pesarese Federico Gorgolini. Dice l’allenatore Mattia Serafini: "La Tm gareggia in varie categorie: regionale, italiana e internazionale e mondiale. Per la prima volta partecipiamo a categorie regionali, ma proviamo a investire anche sui giovani e sui piloti locali che hanno bisogno di cimentarsi con gare più accessibili. Vogliamo insomma far conoscere sempre di più il motocross ai giovani. Per Federico Gorgolini è l’esordio assoluto, ma nelle prime sessioni di allenamento è sempre stato in crescita e ha dimostrato di essere pronto al debutto. E’ chiaro che in pista entrano in gioco tanti aspetti, ma le caratteristiche per sostenere una gara le ha. E’ un giovane su cui vogliamo investire. Per riuscire nel motocross ci vogliono un impegno costante e anche tanto sacrificio, durante la settimana bisogna fare allenarsi non solo con la moto, ma anche in palestra, in piscina. C’è insomma una preparazione atletica particolare. In pista invece per riuscire ci vuole esperienza, una delle prerogative irrinunciabili. Bisogna essere pronti a livello mentale per gestire le gare. L’esordio sarà un banco di prova che bisogna affrontare serenamente e con determinazione".

La Tm è già nota per avere partecipato a campionati nazionali e mondiali, collezionando successi in serie: l’anno scorso il team ha vinto il campionato Enduro con il pilota australiano Will Ruprecht ed è campione del mondo in carica. Successi anche nella specialità Supermoto con il pilota tedesco Mark Schmidt, anch’egli campione del mondo. La Tm disputa anche il Mondiale di Kart.