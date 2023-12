Tofoli è già carico: "Che bello il derby"

Domani alle 20,30 la Smartsystem è attesa a Macerata, in una partita che promette scintille. Paolo Tofoli, arriva il derby quali sono le sue sensazioni?

"Mi aspetto una partita bella, magari ci fossero sempre gare così dove c’è tensione – risponde l’ex alzatore della Generazione dei Fenomeni –. Giochiamo contro la prima in classifica: Macerata ha dimostrato di essere in questa prima parte la più forte, non ha perso neanche un match. E’ un derby, un incontro importante ma non decisivo. Noi per batterli dovremo dare il massimo, se lo facciamo tutti riusciremo ad imporci".

La sua squadra è imbattuta al Palas Allende, mentre in trasferta fatica, perché?

"Perché non siamo maturi, tra le mura amiche abbiamo anche la spinta del pubblico, i nostri punti di riferimento, quindi giochiamo meglio. La squadra è formata da giocatori più esperti e altri meno, che non hanno vissuto finora esperienze in campionati importanti, è normale che debbano abituarsi a giocare in trasferta in campi difficoltosi. Ma questo lo sapevamo, essendo nel girone Sud, dove bisogna tirare fuori gli attributi".

Macerata che squadra è?

"Forte in tutti i reparti e molto equilibrata. Il palleggiatore Marsili, che ho anche allenato, distribuisce bene ed è imprevedibile. Poi al certo giocano forte con Fall che prende moltissimi palloni ed è super a muro, ha due bande navigate Zornetta e Lazzaretto i due attaccanti più esperti del nostro girone che sanno gestire determinate situazioni e anche un opposto, Casaro, che l’anno scorso ha fatto la promozione con Catania in A2. Giocano molto bene e per batterli dovremo giocare al 120%".

Si aspettava una prima parte di campionato così?

"Sì, molto equilibrato: basta giocare un po’ male e si rischia di perdere con tutti. Fino alla fine tutte le squadre saranno molto vicine".

Quanto conta un pubblico come quello di Fano?

"Molto, è bello giocare con il palazzetto sempre pieno, siamo fortunati. Fano è una città dove tutti hanno fatto un bagher e un palleggio, vengono volentieri e si divertono. Abbiamo dato soddisfazioni al pubblico".

Allenare la squadra della propria città mette pressione?

"C’è pressione, è normale, ma c’è anche molta motivazione. Io sono cresciuto qui sportivamente parlando e sono consapevole di avere una grande responsabilità. Ma l’ho sempre avuta anche quando giocavo, sono abituato, quando le cose andavano male era sempre colpa del regista. Ma si dovrebbero abituare anche alcuni giocatori, per diventare bravi bisogna giocare col fardello sul collo e saper gestire la pressione. Alcuni giocatori devono ancora imparare, sono giovani, ci vuole esperienza".

Beatrice Terenzi