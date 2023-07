Tonidandel ci crede: "Daremo fastidio alle big del Calcio a 5"

L’Italservice Pesaro sta per tornare. Freme dalla voglia di scendere sul parquet capitan Felipe Tonidandel, per l’ennesimo anno in maglia biancorossa. Sempre più leader, sempre più affezionato al club e alla città.

"L’organico allestito dal direttore Nicola Munzi e dal presidente Simona Marinelli è veramente buono – dice Tonidaldel –. Ci sono tanti ragazzi vogliosi di vincere, i nuovi sono felici di essere approdati nella società più vincente degli ultimi anni. Mister Fausto Scarpitti è reduce dalla vittoria della Coppa Italia, è un tecnico molto preparato e intelligente. Secondo me, si tratta della persona giusta, ideale per sostituire un pluricampione come Colini".

Che Serie A sarà? "Diversa – ammette Tonidandel –. Le nuove regole hanno portato alla rinuncia di alcune squadre importanti. A mio parere, sarà un campionato con un livello inferiore se lo paragoniamo a quello degli anni precedenti, che non farà guadagnare nuovi appassionati a questo sport. La Serie A dovrebbe essere il punto più in alto, il sogno dei giovani atleti, lo spettacolo più grande con i giocatori più forti in circolazione. Senza tanti divieti o regole particolari. Tocca comunque a noi giocatori provare a far divertire gli appassionati e far crescere il nostro amato sport". E ancora: "L’obiettivo dell’Italservice sarà quello di trascinare più gente possibile al PalaFiera, far maturare i giovani del settore giovanile. Guidati da tecnici preparati. Noi daremo il massimo come abbiamo sempre fatto e daremo fastidio a tutte le big".

b.t.