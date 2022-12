Tonucci a un passo dalla Vis. Piace Crecco

Conti alla mano alla Vis per salvarsi nel girone di ritorno servono circa 25 punti, che significa, dalla ripresa dell’8 gennaio, passare da una media retrocessione e una playoff. Ipotizzare una metamorfosi di questo tipo è irreale con una rosa come quella attuale: scarsa, male assortita e senza cambi adeguati in panchina. E’ chiaro dunque che serve un mercato pesante, in ogni senso: sia in qualità che in fisicità, a cominciare dalla difesa che non regge chiaramente gli uno contro uno e che subisce a raffica gol in tutte le salse e a tutte le latitudini (di terra e di cielo). L’altra assoluta emergenza sono le fasce, che sono state arate solo dagli avversari e da cui arrivano puntualmente pericoli. A centrocampo è evidente la mancanza di un boscaiolo capace di fare legna, senza il quale la Vis non può concedersi uno come Valdifiori che faticherà comunque a fare passaggi su un campo di patate e lattuga come il Benelli, fondo "ortolano" che abbiamo documentato con una inchiesta nell’estate scorsa poi rivelatasi vergogna nazionale nella gara con il Cesena. E che dire dell’attacco dove gli esterni inconsistenti (gol e prestazioni alla mano) esondano e dove non c’è (c’era Gucci), un uomo d’area capace di tenere la palla, far salire la squadra e segnare quelle cinque o sei reti che portino punti? Come va fatta una riflessione sulla compatibilità di Pucciarelli con il modulo di Brevi.

La Vis si giocherà molto anche con la panchina che va sfoltita e rimpolpata con titolari utili alla causa. Fatte queste premesse che erano già chiare alla vigilia di questo campionato, eccoci alle prime ipotesi concrete. La società biancorossa sembra molto vicina al difensore Denis Tonucci, classe 88, pesarese che potrebbe firmare per un anno e mezzo. Nelle ultime due stagioni era alla Juve Stabia, in precedenza a Catania, ancora prima alla Juve Stabia, Foggia e Bari. A parte gli ultimi due campionati in Campania e quello di Cesena (2012-13), ha sempre militato in B. Per Cannavò c’è l’interessamento dell’Entella che potrebbe fare una offerta a breve. Contemporaneamente la Vis si sta guardando attorno per una mezzala versatile, capace di occupare la fascia, giocare da interno e perfino sulla fascia in difesa. Uno dei profili che stanno emergendo è quello di Crecco che avrebbe un buon curriculum: quest’anno finito ai margini a Pescara, ma l’anno prima in B con il Vicenza (31 presenze e 1 gol), e in precedenza sempre tra i cadetti un anno a Cosenza (16 presenze e 1 gol) e tre ancora a Pescara (63 gare e tre gol). Nelle scorse settimane circolava anche il nome di Tabanelli, centrocampista ex Frosinone.

Davide Eusebi