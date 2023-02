Tonucci e Gega: "Qui per fare felice la Vis"

Due difensori per assicurare il reparto. Due storie diverse che si incrociano per un unico destino, quello della Vis. Denis Tonucci ed Erti Gega, recenti rinforzi al mercato di gennaio, sono stati presentati ufficialmente ieri al "Benelli" dal direttore tecnico Michele Menga che ha introdotto così i due giocatori: "Per noi è un orgoglio avere portato a Pesaro Denis e devo ringraziare il presidente Bosco per aver permesso il suo arrivo con un grande sforzo. La sua carriera parla da sé. La trattativa è partita da lontano, ci siamo sempre un po’ cercati, ma per varie ragioni non ci eravamo incontrati. A gennaio abbiamo voluto entrambi cercare le nostre strade e ringrazio Tonucci per il calore che ci ha messo. Lui ama questi colori. La trattativa è durata circa tre ore, è stata qualcosa di forte. Ho trasferito questa mia sensazione al presidente Bosco, c’era bisogno di riportare a Pesaro un pesarese, lo meritava la città. Per quanto riguarda Erti, lo conosco fin dalle giovanili dell’Ascoli e lo avevo visto a Castelfidardo. Abbiamo provato a portarlo a Pesaro a giugno ma poi lo ha preso la Samp e a gennaio appena c’è stata questa opportunità l’abbiamo colta e voglio ringraziare anche la dirigenza della Samp".

Tonucci ha quindi spiegato: "E’ vero, ci siamo sentiti diversi volte, c’è sempre stata la voglia di tornare a Pesaro. Alla prima chiacchierata eravamo quasi d’accordo. Sono stracontento e stra orgoglioso di vestire i colori della mia città. Sento una appartenenza importante, nonostante non abbia mai giocato nella Vis. Ma la parola Pesaro per me è sempre stata una emozione, visto che non ci ho mai vissuto tanto. Giro da nove anni per i campi di calcio. Grazie ai compagni e alla società per come mi hanno accolto in questa famiglia. Sono sicuro che uniti riusciremo a salvarci". Tonucci (che è di Villa San Martino), ha trovato una Vis "all’inizio in difficoltà per situazioni sfavorevoli a livello di risultato, con sconfitte arrivate negli ultimi minuti. Ma la squadra era viva e l’arrivo di nuovi giocatori innesca sempre nuovi stimoli e alza il livello dell’allenamento. Allora sul campo si può trovare una intensità diversa".

Gega ha aggiunto: "Sono in una piazza importante dove mi posso mettere in mostra. Anche io ringrazio tutti per l’accoglienza. E’ molto importante per noi avere persone come Tonucci di fianco, ci danno una grande mano". Quanto al Rimini, per Gega "è una partita importante che cercheremo di portare a casa fino all’ultimo minuto", mentre Tonucci riparte dall’andata: "Quel risultato è stato pesante, magari chi c’era ricorda come ci hanno trattato e questo può essere un punto di forza per affrontare la gara e fare in modo che sia diversa. Ci aspetta una partita difficile. Il Rimini gioca con il 4-33, cercheremo di limitare i loro giocatori di valore e le loro situazioni offensive, provando viceversa a metterli in difficoltà. Serve una gara intelligente". E ai tifosi che vedono in Tonucci il simbolo della pesaresità nella Vis, risponde: "In ogni piazza ho avuto grandi responsabilità, Pesaro è casa mia e questo mi spinge a dare il meglio"

