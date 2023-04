Tonucci e Valdifiori spessore e qualità Pucciarelli super

Farroni ng. Giornata inoperosa, protetto com’era da tre centrali over affidabili. Una sicurezza anche senza voto.

Ghazoini 6,5. Prestazione sopra le righe, fatta di pressing e ancora pressing

Zoia 6,5. Un paio di recuperi superbi, lavoro pulito e aggressività

Gavazzi 7,5. Preciso in ogni chiusura, detta i ritmi alla difesa senza sbavature

Tonucci 8. Mette in campo quello che mancava a questa squadra, l’anima pesarese di chi si attacca alla maglia avversaria e non la molla mai.

Bakayoko 7,5. Partita sontuosa, aggressiva, senza sbavature, impeccabile

Astrologo 6,5. Si rivede dopo mesi e firma una partita autorevole, addomesticando ogni pallone con freddezza,, bene in fase di ripiegamento

Fedato 6,5. Gara generosa e intelligente nella copertura della posizione

Di Paola 6. Finché resta in campo c’è, poi deve lasciare per l’ennesimo infortunio (20’ Ngom 6. L’impegno non manca. 81’St Clair 6,5. Entra bene in campo e sfiora la rete con un fendente al volo nel finale)

Valdifiori 7,5. Finalmente il regista che volevamo vedere tutti, la testa prima delle gambe, ordine e interdizione, una signora partita la sua

Pucciarelli 8. Cosa è successo? Segna il gol, si muove ovunque, lavora palloni a ripetizione in avanti e all’indietro, un vero problema per gli avversari, un sollievo per la Vis vederlo a questi livelli. (87’Gerardi ng).

Banchieri 7. Difesa over, spazi stretti, aggressione alta, determinazione. Lettura della gara perfetta.

IMOLESE Molla 5,5, Serpe 5,5, De Feo 5,5 (65’Mamona ng), Camilleri 5,5, Zanon 5,5, Agyemang 5,5 (46’Tulli 6), Bani 5,5, D’Auria 6, Bensaja 5 (65’De Vito 5,5), Annan 5,5 (90’Fort ng), Simeri 5,5. All. Antonioli 5,5

Arbitro Lovison di Padova 6,5