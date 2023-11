Torna alla vittoria il Pisaurum. Domata Civitanova nel derby

pisaurum

68

civitanova

53

BASEART : Maiolatesi 4, Buzzone 14, Amati 2, Benevelli 11, Fabbri 2, Giunta 9, Vichi 4, Pipitone 6, Chiorri 13, Rossi 3. All. Surico.

VIRTUS CIVITANOVA: Arienti 14, Bini 3, Ribichini ne, Botteghi 5, Felicioni, Vallasciani 6, Cicconi Massi 7, Abbate ne, Fermani ne, Bazani 15, Micalich 3, Seri. All. Schiavi.

Parziali: 14-14, 34-25, 50-43, 68-53. Usciti per 5 falli: Bazani (Civitanova). Top rimbalzi: Giunta 15 (Pesaro); Botteghi 7 (Civitanova). Top assist: Giunta 5 (Pesaro); Arienti 4 (Civitanova) Top valutazione: Giunta 23 (Pesaro); Arienti 18 (Civitanova)

Torna alla vittoria il Pisaurum e lo fa davanti al suo pubblico nel derby con la tosta Civitanova. Dopo due sconfitte, la Baseart ritrova il sorriso. Meritatissimo. Ancora una volta gli uomini di coach Surico fanno gruppo e con umiltà si guadagnano due punti preziosi in un campionato insidioso e da grandi budget delle altre squadre. I verdearancio nella loro umiltà vogliono ritagliarsi un importante ruolo in questa stagione di alto livello. E lo stanno facendo. La gara con la Virtus si è snodata nell’equilibrio più assoluto.

Basta guardare il primo quarto terminato 14-14. Poi nel secondo ecco l’allungo dei locali che con un parziale di 20-11 mettono le basi per il successo. Nella ripresa gli ospiti tornano sotto tanto che il parziale è 14-16. Ma nell’ultimo periodo di gioco il Pisaurum tira fuori tutto quello che ha e chiude con un 18-10 che non permette repliche. Sugli scudi Giunta. Il centro pesarese alla fine risulta il migliore con i suoi 15 rimbalzi e 5 assist e 9 punti. Bene anche Buzzone (14 punti) e Benevelli (11 punti). E’ comunque stata una prova corale. "Un prova maiuscola – commenta coach Surico – abbiamo difeso intensamente per 40’. Siamo davvero felici per questa prestazione".

b.t.