"Tornati all’alba, non vediamo l’ora di ripartire"

La tifoseria si mobilita per preparare l’esodo verso Torino. Intanto, chi si è già sciroppato la lunga strada mercoledì per i quarti di finale è ancora carico di entusiasmo. Mirko Scardacchi, uno dei veterani, era così fiducioso che aveva addirittura indovinato il risultato esatto: "Lo possono testimoniare quelli che erano in pullman con me durante il viaggio di andata: non solo ho detto che avremmo vinto, ma anche che lo avremmo fatto per 84-80, come poi è accaduto. E sono convinto che vinceremo anche domani contro Brescia". Una delle anime della tifoseria biancorossa, a capo di uno dei torpedoni saliti fino a Torino mercoledì sera con la speranza nel cuore. Non ce ne saranno, però, di organizzati per la seconda trasferta: "Non potevamo prenotarli senza sapere con certezza se poi saremmo partiti davvero, quindi chi vuole venire deve attrezzarsi con auto e treni". Fra l’altro, le ferrovie dello stato praticano sconti a chi possiede il biglietto per la partita, visto che Freccia Rossa è uno degli sponsor della manifestazione. I tagliandi per il match sono già disponibili a Pesaro da Prodi Sport, in Largo Ascoli Piceno.

"Eravamo pieni di gioia già all’arrivo al PalaAlpitour, perché esserci a questi appuntamenti è già bellissimo – continua Scardacchi -. Per motivi di ordine pubblico ci hanno fatto entrare solo un minuto prima della palla a due, ma ancora in tempo per farci sentire sin dalla prima azione. Chi l’ha seguita in tv da casa mi ha detto che i nostri cori si sentivano forti e chiari, abbiamo sorretto per 40’ la squadra senza mai mollare, esattamente come hanno fatto i giocatori, che sono stati eroici. C’era una grande atmosfera sugli spalti e vogliamo fare un plauso a tutta la squadra, soprattutto a Charalampopoulos che ha tirato fuori una prestazione clamorosa. Adesso l’occasione è grossa visto che in semifinale c’è Brescia anziché Milano, se ce la facciamo sarebbe la seconda finale di Coppa Italia con Repesa. Dopo la vittoria su Varese siamo arrivati a casa alle cinque del mattino, ma non vediamo l’ora di ripartire".

Elisabetta Ferri