Torneo Bcc Città di Urbania: Sabattini vince con i complimenti di Nardi

Si è concluso ad Urbania il primo torneo di tennis BCC città di Urbania limitato alla categoria 2.5 che si è svolto presso il sempreverde Circolo Tennis di Urbania. In finale due giovani di talento, Diego Sabattini del ct Baratoff contro Pietro Augusto Lavoratori del ct Perugia. Ha vinto Sabattini al super tiè break in una partita bellissima contornata da una cornice di pubblico da tutto esaurito, premiato a fine torneo dal presidente del Circolo Pierluigi Capineti Pierluigi. A fine partita il vincitore ha avuto anche una telefonata di complimenti da Luca Nardi il celebre tennista pesarese che sta ottenendo prestigiosi risultati. Grande soddisfazione per gli organizzatori Guido Rigucci e Samuele Carpineti per un torneo che si è rivelato molto interessante da un punto di vista emozionale e tecnico.

am.pi.