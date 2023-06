Torneo del Porto ai "Banana Boat"

Mentre è in pieno svolgimento la festa del Porto, che nel week-end entra nel clou, si è conclusa sabato scorso la 21ª edizione del torneo dedicato alla memoria di Stefano Candelari che come ogni estate richiama al campetto del quartiere dietro la chiesa tantissima gente: in particolare quest’anno, con ben 15 squadre iscritte e 180 ragazzi coinvolti, per tre settimane c’è stata davvero una grandissima partecipazione di pubblico.

"Siamo molto soddisfatti - dicono gli organizzatori - in particolar modo perché in questa edizione si sono iscritti al torneo tantissimi giovani che si sono dati battaglia sul nostro playground che trasuda storia". Hanno vinto i ’Banana boat’ che in finale hanno scontitto i ’Poche bobe’ per 79-72. La squadra dei ’Banana Boat’ fra l’altro ha fatto incetta di premi: si è portata a casa sia il premio per il miglior giocatore della finale, assegnato a Giovanni Volpe, che quello per la gara del tiro da tre punti, conquistato da Massimo Bindi.

e.f.