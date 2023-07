Torneo di cantiano, vittoria dell’atleta di casa. Memorial campanacci matteo poveromo ok

Matteo Poveromo del Tennis Club Cantiano ha vinto l’ottava edizione del memorial "Angelo Campanacci", per atleti di terza categoria, superando in finale 64 61 Valerio Moretti (Circolo Tennis Ottrano Filottrano). A completare il successo cantianese gli altri due semifinalisti, Alex Duranti ed Edoardo Tomassi. Nella quarta categoria vittoria eugubina con Roberto Fabbri che ha sconfitto in finale il concittadino Simone Menichetti. Quaranta i partecipanti. Dice il presidente del circolo cantianese Vincenzo Padovani: "Abbiamo avuto qualche defezione per la chiusura della strada della Contessa, in particolare sono mancati tennisti di Umbertide e zone limitrofe dove vivono alcuni argentini che negli anni passati hanno arricchito il bagaglio tecnico di questa competizione, ma non sono mancate qualità ed agonismo. La ciliegina sulla torta è arrivata dalla vittoria del nostro Matteo Poveromo che è tornato al successo dopo il titolo regionale di terza categoria conquistato nel 2019 per i 50 anni del club locale. Bravi anche tutti gli altri nostri ragazzi". Parole di elogio sono arrivate anche dal direttore tecnico del torneo Guido Giovagnoli e dal giudice arbitro Giuseppe Esposito: "Una bella manifestazione a conferma della bontà del lavoro portato avanti dal presidente Padovani e da uno staff di ragazzi capaci di avvicinare tanti piccoli atleti al mondo del tennis con numerose iniziative". Le premiazioni sono state curate dal sindaco di Cantiano Alessandro Piccini e dal vice presidente del Tennis Club Leo Bartolucci alla presenza della famiglia del compianto Angelo Campanacci: "Il circolo tennistico – dice il sindaco – è un riferimento tutto l’anno per la comunità cantianese. Non solo in occasione del memorial che richiama tennisti anche da fuori regione ma anche con le singole squadre che in provincia e oltre in questi anni hanno scritto pagine importanti confrontandosi e brillando con altre società, in particolare costiere, dalle risorse importanti. Senza dimenticare l’intensa attività rivolta ai più piccoli con corsi e camp estivi".

Amedeo Pisciolini