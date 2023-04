Torneo Juniores a Fermignano

Torna a Fermignano, dopo due anni di stop forzato, la nona edizione di ‘La Juniores c’è!", il torneo a carattere regionale dedicato alla categoria Juniores. L’organizzazione è del Fermignano calcio-settore giovanile, in collaborazione con l’Unione Sportiva Fermignanese. Il torneo autorizzato e riconosciuto dalla F.i.g.c e con le partite dirette da arbitri federali, vedrà la partecipazione di 12 società e si svolgerà presso il Campo Supplementare di via A.Costa da domani al 7 maggio prossimo. Alla prima fase a gironi, dal 21 al 14 aprile, seguiranno, dal 28 al 3° aprile, gli incontri ad eliminazione diretta, le semifinali sono previste per il 5 maggio, il torneo si chiuderà il 7 maggio con le finali. "L’intento – fano sapere gli organizzatori – è di garantire un’ulteriore visibilità a giovani atleti nati tra il 2003 e il 2007, all’interno di un contesto di socialità e condivisione". Tutte le informazioni riferite alle squadre partecipanti e al calendario gare sono reperibili sulle pagine social della società organizzatrici.