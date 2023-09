Torneo Lovari: Oggi a Pesaro con Tortona senza Strautins e Severini

Oggi alle 18.30 la Carpegna Prosciutto aprirà il "Trofeo Lovari" di Lucca affrontando la Bertram Tortona (diretta streaming sul canale youtube di Derthona). La squadra di Ramondino sarà priva dell’azzurro Severini e del lettone Strautins, che hanno avuto un po’ di riposo al termine dei Mondiali (Severini poi ha preso anche il Covid). Il torneo di Lucca proporrà in seconda serata, alle ore 21, la sfida fra Reyer Venezia ed Estra Pistoia. Domani, con gli stessi orari, verranno disputate prima la finale per il terzo posto e poi quella che assegnerà il trofeo alla vincitrice del quadrangolare. I biglietti costano 25 euro a serata, 35 euro se si acquista un abbonamento valido per l’intero torneo. Incasso devoluto in beneficenza.