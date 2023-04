Torneo pulcini Città di Pesaro: un successo

Una splendida giornata di sport, quella che ha caratterizzato il 16° Torneo "Città di Pesaro", riservato ai giovani calciatori della categoria Pulcini 201213, che la Polisportiva Vismara ha magistralmente organizzato il 25 Aprile con tanto pubblico. Di fronte I giovanissimi calciatori della provincia e della Romagna che si sono affrontati con lealtà e anche per la loro buona tecnica calcistica. Non sono mancate delle ottime individualità, delle quali avranno già preso sicuramente nota alcuni osservatori di società professionistiche presenti in tribuna. Al termine del Torneo sono stati i giovanissimi calciatori della Vis Pesaro, ad aggiudicarsi il 16° Trofeo "Città di Pesaro", con pieno merito. La premiazione è avvenuta nel tardo pomeriggio, alla presenza del presidente del Vismara Calcio Flavio Parlani, del direttore Sportivo Cristian Amati, nonché del presidente della 5° Circoscrizione Claudio Salucci.