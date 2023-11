Tortona arriva senza tre giocatori. Tavernelli, Obasohan e Zerini ko

Arriverà con tre defezioni importanti in organico la Bertram: mancheranno infatti nella gara contro la Vuelle il capitano di Tortona Riccardo Tavernelli, il belga Retin Obasohan ed anche il lungo Andrea Zerini. La notizia è stata resa nota ieri dalla società piemontese con un comunicato ufficiale. Gli esami effettuati da Tavernelli in seguito al problema al polpaccio, accusato domenica nella gara contro la Germani Brescia, hanno evidenziato una lesione muscolare al gemello mediale: il giocatore verrà rivalutato tra quattro settimane per definire con precisione i tempi di recupero. Mentre Obasohan ha un affaticamento muscolare alla coscia destra, per cui volgerà un lavoro differenziato e sarà indisponibile per la trasferta di Pesaro. Infine, Zerini accusa a sua volta un risentimento muscolare all’adduttore sinistro e verrà sottoposto ad accertamenti nei prossimi giorni per definire i tempi di recupero. Tre protagonisti in meno, di cui due nel pacchetto esterni, che concederanno probabilmente maggiori responsabilità sia a Candi che a Baldasso al fianco di Chris Dowe.

E’ una sfida relativamente nuova quella fra Pesaro e Tortona, cominciata appena due anni fa: il bilancio di vittorie e sconfitte al momento è in perfetta parità (2-2). Entrambe le squadre hanno violato in una occasione il parquet avversario. Nella stagione 202122 la squadra di Ramondino conquistò il successo (81-90) alla Vitrifrigo Arena, poi la Vuelle andò a riprendersi i due punti nella partita di ritorno al PalaEnergica (70-86) proiettandosi verso la conquista dei playoff. Nella scorsa stagione, invece, il Derthona si impose tra le mura amiche per 81-73 mentre nella sfida di ritorno, ultima di regular-season, vinse la Carpegna Prosciutto per 82-78, successo che garantì nuovamente la qualificazione ai playoff ai biancorossi. Domani sotto le volte dell’astronave il quinto capitolo di questa sfida.

