Tortona falcidiata dalle assenze, ma occhio a Baldasso

Back to back casalingo per la Carpegna Prosciutto Pesaro che dopo aver affrontato tra le mura amiche Napoli sabato scorso, questo pomeriggio alle 18.15 ospiterà alla Vitrifrigo Arena la Bertram Derthona. Squadra profonda e ben attrezzata per affrontare anche l’impegno europeo in Champions League (in cui si trova 22 al momento), Tortona non ha vissuto un grande inizio di stagione in campionato, dov’è attualmente nona in classifica con tre vittorie e tre sconfitte, l’ultima pesante in casa contro Brescia 59-87. La formazione di coach Ramondino, al netto delle assenze di Obasohan e Tavernelli, si presenta a Pesaro con il reparto guardie composto da Luca Candi playmaker titolare, non particolarmente prolifico in stagione con 420 da tre punti per 4,2 punti, e Chris Dowe come guardia (13 punti e 4 assist a partita), con dalla panchina Tommaso Baldasso (foto) pronto ad entrare (contro la Vuelle l’anno scorso 712 da tre punti nei due incontri in appena 36 minuti totali). L’ala piccola titolare è l’ex Virtus Bologna Kyle Weems, 11,7 punti di media ma nell’ultima 4 con 19 al tiro, e Arturs Strautins la sua riserva; data l’assenza di Obasohan, probabile un ’abbassamento’ di Weems a guardia e l’utilizzo maggiore di Strautins. Sotto canestro l’assenza di Zerini e anche di Severini rende la coperta particolarmente corta per i piemontesi, con Mike Daum (13+6 di media) e Leo Radosevic arruolabili come duo titolare e il solo TaShawn Thomas dalla panchina. Possibile allora la chance di vedere qualche giocatore del settore giovanile convocato, su tutti il lungo 2005 Lamine Tandia, visto a Pesaro nella Next Gen 2021-22.

Leonardo Selvatici