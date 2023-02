Totè, nuova linfa sotto le plance per la Vuelle

"A volte mi sembra che ci credo più io a Leo che lui a se stesso". Così Jasmin Repesa ha riassunto in sala stampa il suo pensiero su Totè, autore di una prestazione bifronte dove, come era già accaduto contro Verona, ha tirato fuori il meglio nel momento cruciale, dopo aver commesso tanti errori. Ma è indubbio che il lungo veneto sta crescendo e che la cura Repesa inizia a dare frutto, specialmente sotto il profilo mentale, che ha sempre rappresentato il salto di qualità da fare per dare spessore al gran fisico e alla tecnica che si ritrova fra le mani: "Come gli ho detto nello spogliatoio - spiega Repesa - se senti la fiducia dell’allenatore devi fare le cose base, cioè difendere, correre, fare tagliafuori, rimanere concentrato e aspettare che la partita venga da te: e prima o poi arriva. Ci vogliono pazienza ed esperienza nel saper aspettare il proprio momento, i suoi errori vengono solo dall’inesperienza. Non esiste allenatore al mondo che non lo avrebbe cambiato quando ha fatto il quarto fallo e con gli errori che aveva commesso in precedenza. Ma ci ho creduto. E quando è entrato in partita ha fatto cose strepitose".

Totè ascolta il suo coach dal fondo della sala stampa, poi tocca a lui parlare e si vede che è contento della piega che stanno prendendo le cose per lui: "Il coach mi ha preso in disparte in spogliatoio e mi ha detto le cose che avete sentito. Sono consapevole di essere stato molto più utile nella ripresa dopo un primo tempo in cui ho sbagliato tanto. Sono stati bravi anche i miei compagni ad innescarmi quando ero diventato più caldo – riconosce Leonardo -. La differenza, però, anche stavolta l’ha fatta il modo in cui ci siamo compattati come squadra, che ci ha permesso di resistere agli ultimi assalti di Reggio Emilia. Lo sapevamo che sarebbe stata una partita ostica perché loro erano venuti qui per fare l’impresa e ripetere ciò che avevano fatto all’andata contro di noi. La difesa impostata per limitare Cinciarini, soprattutto nelle situazioni di pick and roll, è stata fondamentale: uscivamo forte anche noi lunghi per fermarlo e tutta la fatica è stata ripagata dal fatto che ha servito solo 4 assist contro gli 11,5 di media con cui viaggia".

Ora resta una domenica di campionato prima della grande avventura: "Volevamo mandare una risposta ai nostri tifosi dopo il brutto ko di Sassari e questa reazione ci serve anche in chiave Coppa Italia, ma prima c’è Venezia, una trasferta difficile: io sono un ex e in quel palazzo ci tengo sempre a fare bene".

Dopo aver sbloccato Visconti, che inizialmente era sotto torchio e poi ha preso sicurezza, sembra che il comandante Repesa sia riuscito ad entrare anche nella testa di un altro giovane italiano su cui la Vuelle ha voluto scommettere: dividendo con profitto il minutaggio insieme a Kravic, Totè permetterà anche al 32enne serbo di arrivare fresco quando più conta.

Elisabetta Ferri