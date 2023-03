Tra Olbia e Imolese quasi uno spareggio

Oggi in campo il 31esimo turno del girone B di Serie C, in cui spiccano lo scontro al vertice di Reggio Emilia e le sfide playout di Olbia e Montevarchi, coi biancorossi di Brevi diretti interessati. Il programma con gare e arbitri: Fiorenzuola-Recanatese (ore 14:30, Zago di Conegliano), Gubbio-Cesena (Arena di Torre del Greco), Montevarchi-Torres (Sacchi di Macerata), Olbia-Imolese (Emmanuele di Pisa), Alessandria-Lucchese (ore 17:30, Baratta di Rossano), Ancona-San Donato (D’Eusanio di Faenza), Fermana-Carrarese (Rinaldi di Bassano del Grappa), Reggiana-Entella (Tremolada di Monza), Rimini-Pontedera (Angelucci di Foligno).

La classifica: Reggiana 68, Entella 62, Cesena 59, Ancona 50, Carrarese 49, Gubbio-Pontedera 45, Siena 43, Lucchese-Rimini 41, Fiorenzuola 38, Fermana 37, Torres-Recanatese 33, San Donato-Olbia 31, Vis Pesaro 30, Alessandria 29, Imolese 22, Montevarchi 21.