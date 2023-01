Trail notturno: i runner pesaresi alla Corsa della Bora di Trieste

I runner pesaresi Filippo Biondi, Pietro Imola e Luca Nucci Luca, portacolori dell’Avis Aido Urbino, e Angiolo Giabbani della Polisportiva Montecchio 2000 hanno partecipato all’ottava edizione della S1 Corsa della Bora a Trieste. Erano previste otto gare: la Ultra da 164 km, la Night da 81 km, Trail da 57 km, la Ecomarathon da 42 km, la Urban da 29 km, la Half da 21 km, la Family da 9 km e la Beer run. La rappresentativa pesarese ha preso parte sulla distanza ultra di 81 km della S1 Night. I tempi: Filippo Biondi (foto) 40° in 12 ore 50’38, luca Nucci 57° in 14 h 42’15, Pietro Imola 110° in 18 h 28’52 e Angiolo Giabbani 111° in 18 ore 39’11. A gremire le gabbie di partenza di tutte le gare atleti da 42 nazioni per un totale di 2400 iscritti che si sono distribuiti sull’intero bouquet di proposte dell’evento, confermandosi la manifestazione sportiva di punta del trail running in Italia. I runner pesaresi sono partiti a mezzanotte di domenica 8 gennaio da Sgonico per attraversare il Carso tra Slovenia e Italia, percorso impegnativo e molto tecnico su terreno roccioso reso impervio dalla ridotta visibilità, fino ad approdare alla linea del traguardo di Portopiccolo, dove hanno finito per convergere e chiudersi tutte e otto le gare dell’evento organizzato da Asd Sentierouno.

b.t.