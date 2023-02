Trappola pronta a Villa Pamphili Paletta: "Fiorini, non puoi fidarti"

La Fiorini Pesaro Rugby domani alle 14,30 è di scena a Villa Pamphili e ha tanta voglia di rivincita dopo la sconfitta del turno scorso contro la Primavera. "Quella contro Villa Pamphili è una sfida da non prendere alla leggera". A parlare è il centro pesarese Richard Paletta che continua: "Non bisogna farsi ingannare dalla posizione in classifica. Ce la metteremo tutta per portare a casa un risultato positivo e scrollarci di dosso la ruggine dell’ultima partita". Ancora una trasferta romana per i kiwi giallorossi nella 3ª giornata di ritorno del girone 3 del campionato di serie A. La squadra avversaria è al penultimo gradino con 13 punti, i pesaresi sono 5° con 31 punti. "Per Villa Pamphili ogni sfida, soprattutto in casa, è uno scontro salvezza; devono guadagnare più punti possibili per rimanere nella categoria – prosegue Paletta –. Noi abbiamo il fattore campo a sfavore, ultimamente le trasferte non sono dalla nostra parte. Siamo consci di questa difficoltà e stiamo lavorando molto per preparare al meglio la partita, come se andassimo incontro alla prima in classifica". Sulla sua squadra: "Siamo tutti delusi da come è andata la partita con Primavera. Eravamo pienamente in controllo e potevamo ottenere un risultato positivo. A determinare il risultato sono stati dettagli che non hanno funzionato, principalmente per mancata concentrazione della squadra. A livello tecnico e tattico eravamo preparati e dovevamo portare a casa il risultato. Di conseguenza c’è una gran voglia di rifarsi e di toglierci dalla testa quella partita con una bella prestazione". Sulla squadra avversaria: "Ha molta attitudine, usa molto il fisico. Dovremo arginare la loro fisicità e cercare di usare la nostra tecnica e il gioco dei trequarti. Dovremo stare attenti agli aspetti in cui possono metterci in difficoltà, i punti d’incontro e le mischie".

b.t.