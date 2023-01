"Trastevere? Il Fano non teme nessuno"

Chi ha paura del Trastevere Calcio? Non certo l’Alma che oggi affronterà in trasferta i capitolini terzi in classifica dopo aver battuto a domicilio tre domeniche fa la capolista Pineto. "Il Fano non ha timore di nessuno – ha detto mister Andrea Mosconi alla vigilia del match – deve fare la propria partita, riportando in campo quello che facciamo durante gli allenamenti e quello che ci diciamo negli spogliatoi. Faccio l’esempio di una scatola dove vi abbiamo messo dentro tanta roba e ogni domenica va tirata fuori, piano piano". Eppure le insidie ci sono visto che il Trastevere è considerata una tra le formazioni più forti del girone. "Prima delle due sconfitte – spiega il tecnico granata – il Trastevere era la squara che aveva vinto più di tutti in casa non solo del girone, ma a livello nazionale. Sarà una bella prova. È una squadra a cui piace avere la palla tra i piedi, è pericolosa, ha fatto parecchi gol per cui a livello offensivo possono farci male, però dobbiamo dire che hanno anche subito parecchio". Oltre alle qualità degli avversario anche il campo che è un sintetico, terreno sul quale il Fano non si trova a proprio agio. "L’incognita è proprio questa, il campo in sintetico, però credo che questo step dobbiamo averlo superato dopo Senigallia". Quel derby finì con una scoppola per i granata.

Tornando al match odierno, mister Mosconi ha quasi tutti gli effettivi a disposizione ad eccezione dello squalificato Capezzani e dell’infortunato Mistura, per cui è arrivato nella capitale con 21 giocatori. "Vorrei sempre concludere la gara – dice infine il tecnico dei granata – con la squadra migliore". Per questo sarà previsto l’impiego di tutti i giocatori possibili, anche se pare confermato che si partirà con la medesima formazione che ha battuto il Tolentino. L’unico dubbio riguarda Nappello, afflitto da un attacco influenzale, che potrebbe partire dalla panchina, lasciando in questo caso il via libera a Severini. Ma sono dettagli perché tanto alla fine i vari Cecconi, Drolé, Zanni, Antonioni giocheranno tutti.

Così in campo

"Trastevere Stadium",

ore 14,30

Trastevere Calcio (4-3-3): Alessandri; Cervoni, Laurenzi, Santovito, Lo Porto, Laurenzi, Calderoni, Massimo, Crescenzo; Valentini, Alonzi, Tortolano. A disp. Imbastaro, Santarelli Baldari, Bertoldi, Giordani, Berardi, Papaj, De costanzo, Rinella. All. Cioci.

Alma Juve Fano (3-5-2): Bizzini; Bonacchi, Schiaroli, Tomassini; Roberti, Niang, Nappo Urbinati, Severini; Broso, Serges. A disp. Tommasino, Allegrucci, Zanni, Zingaretti, Brunetti, Cecconi, Drolé, Nappello, Antonioni. All. Mosconi.

Arbitro: Riccardo Leotta di Acireale, assistenti Gianluca Stella di Grosseto e Tommaso Cardini di Firenze.

Silvano Clappis