Tre donne "sole" al comando: il giro del panettone è femminile

L’ultimo appuntamento dell’anno 2022 per il podismo regionale è andato in scena a Marotta, dove un nutrito gruppo di runner provenienti anche da altre regioni italiane e perfino da altri Paesi (Belgio) si sono sfidati al sesto "Giro del panettone", organizzato egregiamente da Caraffa Sport & Run e dall’ultramaratoneta locale Stefano Fiorelli. La manifestazione è pienamente riuscita ed ha portato in gara atleti di livello, per un bel momento di sport benaugurate per il nuovo anno.

Il percorso collinare di undici chilometro e mezzo si è snodato da Marotta e fino a Mondolfo, con ritorno nel piazzale davanti al negozio sportivo di Caraffa Sport & Run, attraverso San Sebastiano e il Colle Belvedere. La manifestazione ha visto il successo per distacco del quarantaduenne Andrea Governatori del Gruppo Podistico Lucrezia. Alle sue spalle sono giunti, nell’ordine, Samuele Sabatini del Club ColleMarathon Barchi e Giorgio Gargamelli del Gruppo Podistico Lucrezia.

Tra le donne si è invece imposta Maria Sabatelli dell’Avis Aido Urbino, su Stefania Calli del Club ColleMarathon Barchi e Cristina Calli di Caraffa Sportasd. Anche la sezione femminile ha confermato la riuscita dell’evento per il livello delle atlete in gara.

Leonardo Oliva