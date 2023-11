Tre giornate a Guzzini

Il giudice sportivo ha diramato le squalifiche dei dilettanti. In Eccellenza dovrà scontare 3 giornate il calciatore Vittorio Guzzini del Montefano. 1 giornata è stata commisurata a Polo Capomaggio e Luca Giovanni della Jesina e ad Andrea Petrucci (Tolentino). In Promozione 2 giornata di squalifica a Gianluca Simoncini (Valfoglia); 1 giornata di squalifica a Leonardo Rinaldi (Osimostazione), Luca Mascambruni (Portuali Calcio Ancona), Giovanni Gallotti (Valfoglia). In Prima categoria 2 giornate a Luca Carloni (Falco Acqualagna), 1 giornata a: Kristjan (Mercatellese) e Simone Portogallo (Lunano).

Coppa Marche Seconda categoria sedicesimi di finale: Arpignano- Muraglia 0-3, passa il turno il Muraglia che è stato in grado di ribaltare il risultato di andata (2-3). Si qualifica anche l’Atletico Luceoli vittoriosa sul campo della Frontonese (1-7), all’andata vinse sempre la compagine di Cantiano per 2 a 1.