Trento ko in coppa al fotofinish

Arriverà a Pesaro piuttosto arrabbiata la Dolomiti Energia Trento, dopo la sconfitta di coppa che mercoledì l’ha vista soccombere in casa per soli due punti (83-85) contro i tedeschi dell’Ulm nella decima giornata di Eurocup. L’ultima bomba di Baldwin, che sarebbe valsa la vittoria sulla sirena, è arrivata infatti a tempo scaduto. Alle pesanti assenze di Davide Alviti e Myles Stephens (infortunati) si è aggiunta quella di Derek Cooke (influenzato). La squadra di coach Paolo Galbiati ha cominciato in salita (13-21 al primo riposo), poi ha riacciuffato gli avversari prima dell’intervallo (42-43) e a fine terzo quarto la partita era tutta da giocare (63 pari). Non sono bastati però a Trento sei uomini in doppia cifra per spuntarla. Accanto ai soliti noti (Baldwin con 18 punti e Hubb con 11) sono arrivate buone prestazioni anche da Udom e Biligha, entrambi con 12 punti. Ne ha messi poi 15 Grazulis, un uomo da guardare a vista per la difesa biancorossa, e 10 il senegalese Niang con anche 7 rimbalzi.