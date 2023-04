Treviso cerca un mercoledì da leoni Gracis: "Per noi match chiave"

E’ già tornata in palestra ieri la Vuelle e lo farà anche in mattinata, prima di salire sul pullman che la porterà a Treviso per il turno infrasettimanale in programma domani sera al Palaverde. Un match che spezza subito la settimana e che costringerà a resettare in fretta ciò che è accaduto nell’ultimo week-end, sia per la Carpegna Prosciutto che per la Nutribullet, che appare seriamente preoccupata per la questione-salvezza, con l’ambiente un po’ in subbuglio. L’appuntamento contro Pesaro è il più abbordabile sulla carta per la formazione di Marcelo Nicola che nelle restanti gare dovrà incrociare le armi con Milano, Bologna e Venezia, tre avversarie da alta classifica. Dunque una serata cruciale per mettersi al riparo da brutte sorprese. "La situazione si è certamente complicata – ammette il diesse Andrea Gracis – e la prossima gara è assolutamente da vincere. Pesaro ha ancora velleità di playoff e sta cercando di superare un periodo di difficoltà: anche per loro sarà una partita delicata, ma il peso specifico per noi è sicuramente più grande".

I veneti si trovano a quota 20 in classifica, con tre squadre alle spalle (Varese, Verona e Napoli), ma la vicenda della penalizzazione che ha coinvolto Varese non concede ancora certezze: "Questa cosa può diventare per noi solo una distrazione – avverte il dirigente della Nutribullet -, dobbiamo restare assolutamente focalizzati sulla gara contro Pesaro. A Reggio non è andata bene e questa diventa determinante. Il nostro problema, più che la qualità del roster, è la continuità che ormai non pare appartenere al dna di questa squadra". Ieri, intanto, sono state depositate le motivazioni del Tribunale federale che hanno portato alla penalizzazione di 16 punti per la Openjobmetis e ora la società varesina ha gli elementi per presentare il suo ricorso che tenterà di derubricare il reato da quello di frode sportiva ad illecito amministrativo, per provare a convertire la pena in una maxi ammenda anziché la stangata in classifica che l’ha condannata all’ultimo posto.

La Lega Basket ha poi resi noti gli orari delle ultime giornate: sia il 30 aprile che il 7 maggio tutte le gare si disputeranno alle 17.30 per rispettare l’equità competitiva.

e.f.