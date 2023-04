Treviso Pesaro 96-82: sconfitta dolorosa per i Carpegna Prosciutto

Treviso, 19 aprile 2023 - Pesaro perde a Treviso (96 a 82) una gara che aveva nelle mani perché era stata avanti nel terzo quarto anche di undici punti. Poi accade che per sei minuti dell'ultimo quarto gli uomini di Repesa non segnano nemmeno un tiro libero. Per la coppia Banks e Iroegbu, in compagnia anche di Sorokas, tutto è diventato una passeggiata. Repesa arriva a Treviso facendo la scelta di mettere in tribune Daye per andare a recuperare Gudmundsson che era terminato in cantina. Una scelta finalizzata proprio al tentativo di arginare le guardie della formazione trevigiana, alla luce anche dei precedenti. Ha funzionato tutto alla perfezione fino a quando il tecnico della Carpegna Prosciutto si è ritrovato con troppi uomini gravati di falli e perdendo anche Tambone nel momento cruciale del match.

Più forte la formazione Nicola nell'ultima fase della partita anche perché questo match per la formazione di casa aveva un alto valore: in caso di sconfitta Treviso rischiava di trovarsi invischiata nella zona retrocessione. Partita pazza quella di Pesaro che ha camminato per trenta minuti – all'ultimo intervallo era avanti per 71 a 69 – in una specie di gioco di staffetta perché ha sempre tirato fuori l'uomo giusto al momento giusto per stare in vantaggio: prima Visconti, quindi con Cheatham che mette dentro 5 bombe di fila per poi sbagliarne 4, quindi con Charalampopoulos e infine qualche colpo di Tambone e Rahkman. Tutto bene fino a quando non è calato il sipario nell'ultimo quarto dove Treviso è dilagata. Nonostante questa ennesima sconfitta Pesaro è ancora dentro i playoff e domenica incontra in casa Trieste.