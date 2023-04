Treviso, tutto è nelle mani di Iroegbu e Banks

Risale a un mese fa l’ultimo successo per la Nutribullet, ottenuta il 19 marzo in casa contro Scafati. Dopo di che, un poker di sconfitte ha spento i potenziali sogni della squadra di Nicola riportandola coi piedi per terra, a caccia dei punti salvezza prima di un trittico finale da far tremare i polsi: trasferta a Milano, in casa con Bologna e ultima di regular-season a Venezia. Si capisce perciò come la società del diesse Andrea Gracis punti tutto sulla sfida di stasera per raggiungere una situazione di relativa tranquillità.

Un gruppo, quello di coach Nicola, che ha consegnato la leadership nelle mani del play Ike Iroegbu coadiuvato da un altro sempreverde del nostro campionato a cui fare attenzione dopo Logan, quell’Adrian Banks, che continua a segnare caterve di punti esattamente come l’asso della Givova. Gli anni passano, ma non per loro evidentemente. Il regista di origini nigeriane è un folletto velocissimo che oltre a smazzare 2,5 assist di media segna 15,7 punti a partita sfiorando il 40% da tre. Mentre Banks, che ha compiuto 37 anni a febbraio, viaggia a 16,5 punti di media con l’81,7% nei liberi, sconsigliando a commettere troppi falli per fermarlo. Da loro due nasce la fonte del gioco, ma anche tante palle perse: 2,5 di media per Iroegbu, 3 per Banks. Vanno perciò pressati.

Ultimamente Nicola ha fatto partire in quintetto il promettente Leonardo Faggian, 19 anni, che gioca quasi 12’ di media nel ruolo di ala piccola. Sotto canestro è arrivato invece nove partite fa un centro più tosto fisicamente. Octavius Ellis produce 13,4 punti e 8,2 rimbalzi: cliente scomodo per Kravic che all’andata aveva giganteggiato contro Cooke. Nel posto 4 Nicola schiera il finlandese Jantunen, classico lungo bi-dimensionale, pericoloso da sotto e da fuori, quindi da tener d’occhio. Dalla panchina ci sono diverse risorse con un ampio ventaglio di passaporti: fastidiosa l’ala lituana Sorokas, che segna 12 punti di media col 37,5% da tre, affidabile Zanelli come cambio del play che sforna 2,4 assist di media e ha parecchio spazio (23.5’) mentre la guardia estone Jurkatamm ha visto calare drasticamente il suo minutaggio nel corso della stagione e ora gioca 9’ di media. Se n’è andato invece (rispetto alla gara d’andata) il polacco Sokolowski, approdato in Turchia. Il problema per Treviso rimane il cambio del centro, con Simioni infortunato, quindi spesso la squadra si schiera con finti lunghi che però rendono anche più complicate le marcature a chi deve corrergli dietro. Insomma, un rovescio della medaglia a cui prestare attenzione.

e.f.