Pesaro Trieste 94 83, vittoria scaccia-crisi

Pesaro, 23 aprile 2023 - Pesaro vince contro Trieste (94 a 83) e butta nel cestino una settimana molto complicata anche a livello societario. Soffre per 35 minuti la formazione di Repesa, ma alla fine porta a casa il risultato scaccia-crisi.

Partita comunque non facile, tenendo conto che la formazione giuliana è arrivata a questo match senza il suo play titolare bloccato dal doping: cocaina. Una gara che ha portato a casa Moretti, non tanto per i canestri fatti nella prima parte della gara, quanto perché ha giocato e segnato negli ultimi dieci giri delle lancette. Sicuramente il migliore in campo per la Carpegna Prosciutto che si toglie dalle spalle la scimmia. Perché arrivava a questo match, la Vuelle, con una sequenza anche pesante di sconfitte.

Nella formazione giuliana, che si è presentata con il play Ruzzier nel quintetto, sono spiccati sostanzialmente due giocatori e cioè Bartley che ha messo a segno 22 punti, e quindi Lever che alla fine ha portato a casa 26 punti. Non una partita facile per Repesa che nel corso del match ha cambiato e ricambiato le carte in campo per cercare di trovare la soluzione vincente.

Un match che è andato avanti a strappi con Pesaro che cercava di allungare e con Trieste che con ago e filo ricuciva tutte le fughe in avanti della formazione biancorossa. La soluzione del match Repesa la trova nel finale quando mette in campo Visconti che dà il là con un tiro dalla distanza e quindi con Moretti che praticamente non sbaglia nulla sotto il profilo offensivo e soprattutto non ha gettato palle al vento con forzature. Gara dura e brutta per entrambe le squadre: da una parte, quella pesarese, che aveva davanti una possibile crisi societaria: sul fronte opposto invece le sabbie mobili della zona retrocessione. Il match, complessivamente molto brutto e molto frammentato, si è sviluppato sostanzialmente sugli allunghi pesaresi che venivano però puntualmente annullati dalla formazione giuliana grazie soprattutto alla sue guardie.

Questo fino ai cinque minuti finali quando l'equilibrio è stato spezzato prima da una bomba di Delfino e quindi da un'altra tiro pesante di Visconti che ha disputato una gara molto positiva. La miccia che ha fatto partire Pesaro verso questa vittoria scaccia crisi. Tutto questo nonostante la formazione triestina abbia vinto la gara sotto i tabelloni portandone a casa 35 contro i 28 di Pesaro.