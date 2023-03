Pesaro, gol senza età: la tripletta di Cabello, 45 anni, l’argentino del Muraglia

Luis Cabello con la maglia del Muraglia

Pesaro, 4 marzo 2023 – Luis Javier Cabello ha quasi 45 anni di età, li compirà il prossimo 23 agosto essendo nato nel 1978 nella sua Argentina che ha lasciato per l’Italia. Era il 2001 ed arrivò nella maremma toscana, precisamente a Grosseto. Dopo tanto girovagare si è fermato a Pesaro ed ora gioca, come trequartista, nel Muraglia del presidente Stefano Falcioni che milita in Seconda Categoria e sabato scorso ha realizzato una tripletta, raggiungendo i dieci gol stagionali. Con questa tripletta Cabello ha contribuito alla vittoria con il risultato di 4-2 del suo Muraglia contro la Marottese.



"Naturalmente sono molto contento per quello che ho fatto – dice Cabello -, ma soprattutto per aver vinto. Dedico questa alla mia ragazza e a mio nipote, che mi seguono ovunque e ai tifosi e dirigenti del Muraglia, una società seria e ben organizzata".

Per Cabello, facendo i debiti paragoni, come per Ibraimovich e come per il suo connazionale cestista della Vuelle, Carlos Delfino, l’età non conta, perché il pallino e l’impegno è quello di portare il Muraglia ai playoff.



"Ho ancora tanta passione, entusiasmo e continuare a giocare mi serve per stare bene soprattutto fisicamente - afferma Cabello - quella di sabato scorso è stata una vittoria importante ed ora speriamo di ritornare in corsa per ottenere un posto tra le prime cinque e poter disputare i playoff”.



Pur essendo trascorso oltre un ventennio, Cabello ricorda con molto piacere la sua lunga carriera: “Ho cominciato in Argentina nei Newell’s Old Boys; dal 2001 sono in Italia iniziando a Grosseto in serie D. Poi ho girato parecchio; nel 2002 sono andato a Jesi, quindi ho fatto un salto in Svizzera, al Wintherthur in serie B, di nuovo alla Jesina e dal 2005 un triennio alla Vis Pesaro che allora disputava i campionati di Promozione ed Eccellenza; quindi all’Urbino Pieve, all’Osimana, alla Cagliese, alla Sammaurese di San Mauro Pascoli e diverse stagioni al Vismara. E adesso a Muraglia”. Poi Cabello conclude: “Qui a Muraglia, oltre a giocare, alleno le categorie Giovanissimi 2009 e Allievi 2007. Inoltre sempre con il gruppo sportivo Muraglia organizzo gli incontri per l’attività calcistica nelle scuole dell’infanzia e primaria dell’istituto comprensivo Giacomo Leopardi”.