Tris Megabox: Drews, Furlan e Castellanos

Tre colpi di mercato per centrare i playoff. Ieri mattina nella Sala Rossa del Comune di Pesaro la Megabox ha presentato tre nuove giocatrici: l’opposta statunitense Andrea Carrie Drews, la centrale italiana Eleonora Furlan e la palleggiatrice spagnola Raquel Lazaro Castellanos. "Pesaro è la sede ideale per presentare questi tre nuovi innesti della squadra di Vallefoglia – esordisce l’assessore allo sport Mila Della Dora –, tre atlete per ripartire in campionato con un crescendo rossiniano, sperando che cambi presto musica. La scelta della location rappresenta come la cultura sportiva può fare rete sul territorio e che lo sport, in particolare la Megabox, è patrimonio della nostra provincia, se non della regione". Interviene anche l’assessore allo sport del Comune di Vallefoglia, Mirko Calzolari: "Ringrazio la famiglia Angeli per l’impegno che mette nello sport, le ambizioni sono tante, la squadra è un gioiello per Vallefoglia". Dice Ivano Angeli, presidente della Megabox: "L’obiettivo era creare aggregazione nell’intero territorio attraverso questa squadra, direi che ci siamo riusciti". Poi parla del percorso delle tigri: "La stagione è iniziata con tante complicazioni, il Mondiale non ha aiutato, le nazionali sono arrivate dopo, la preparazione è cominciata in ritardo. Siamo attualmente appena sotto alla griglia playoff. L’obiettivo è...