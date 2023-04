Trofeo Ceccarini a Sant’Angelo: ecco il calcio in cui vincono tutti

Successo, con oltre 120 piccoli calciatori, della terza edizione del torneo della Liberazione con Perugia, Vis Pesaro, Cagli, Sassocorvaro, Urbania e Urbino. Le ‘annate’ 2014 e 2015 hanno invaso il campo dello Stadio "Antonio Ceccarini", dando vita a una interessante serie di partite, nell’ accogliente e affascinante location della Vadese dove il Leone Rampante la fa sempre da guardiano vigile e fiero. Sotto la perfetta organizzazione del direttore Massimo Sbardella e dello staff del Settore Giovanile Giallo Rosso, nemmeno la pioggia pomeridiana è riuscita a raffreddare gli animi, con le formazioni della categoria Primi Calci, desiderose di inseguire quel pallone indipendentemente da tutto. Sugli spalti gremiti, genitori e amici non hanno fatto mancare il proprio sostegno, mentre è rimasto sempre efficiente un punto ristoro all’ interno dello stadio. Al termine premi per tutte le rappresentative, e come invita la federazione, nessuna classifica con vittoriosi e sconfitti. L’ unico vincitore è stato lo spirito di festa, di aggregazione, spirito che ha fatto da collante tra i tanti ragazzi e il loro contorno. La gioia per un gol, per una spettacolare parata, per una divertente scivolata sul prato bagnato, gli abbracci tra compagni e soprattutto tra avversari, sono solo alcune immagini che resteranno sempre impresse negli occhi dei presenti. Il mescolarsi dei vari colori delle maglie delle differenti formazioni ha finito per creare un arcobaleno in movimento, un arcobaleno di speranza. Il calcio allo stato puro. "grazie a tutti i protagonisti e collaboratrori", ha commentato il presidente Andrea Salvi.

Amedeo Pisciolini