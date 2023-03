Trofeo sperimentale per i talenti del futuro Sofia Minardi si arrende solo nella finale

Nella bocciofila di Lucrezia, presieduta da Michele Chiappa si è svolta una gara giovanile sperimentale: il Trofeo Stir Rapid riservato agli under 18 è stato vinto da Kevin Della Schiava (Caccialanza Milano) che ha sconfitto in finale Sofia Minardi (Metaurense). Al terzo posto i ragazzi sconfitti in semifinale: Federico Alimenti (Spoleto) e Luca Domaneschi (Canottieri Flora Cremona). Il Trofeo RGG under 15 se l’è aggiudicato Tommaso Biagioli (Ancona 2000) che in finale ha sconfitto Lavinia Sciamanna (Santa Silvia Roma). Al terzo posto Alessandro Ferragina (Fontenera cerreto d’Esi) e Sofia Pistolesi (Montegranaro). Le gare sono state dirette da Giuliano Busca. Inoltre domenica straordinaria e due prestigiosissimi successi per formazioni di coppia del Pesarese in gare nazionali di bocce disputatesi fuori regione. La coppia padre-figlio Silvano e Alex Girolimini (Colbordolo) si è imposta a Ponte Felcino (Perugia) nel trofeo Fepa, gara riservata a giocatori di categoria A. A Sassuolo, invece, Giovanni Iacucci-Alex Incerti (foto) del San Cristoforo Fano si sono imposti nel Trofeo Città di Sassuolo, gara nazionale per giocatori di tutte le categorie di gioco.

l.d.