Tutte le strade per la salvezza diretta Vis: è difficile ma non impossibile

Se prima dello scontro con l’Imolese era da temerari scommettere sulla salvezza diretta della Vis, il dopo offre prospettive diverse, ma realisticamente l’obiettivo appare difficile. Per sperare, la Vis di Banchieri dovrà raccogliere almeno 4 punti delle sfide con Cesena (sabato) e Carrarese (otto giorni dopo al Benelli), ovvero con due squadre apparse all’andata fuori portata, come tutte quelle di alta classifica. Il fatto nuovo è la determinazione e il modo di stare in campo dell’ultima Vis, compatta e aggressiva come non mai. L’incognita è il grado di motivazione delle avversarie: di un Cesena certo fortissimo ma ormai fuori dalla corsa alla B diretta; di una Carrarese lanciatissima (7 vittorie e 5 pari nelle ultime 12) ma la cui determinazione all’ambìto quarto posto dipenderà dall’esito del derby con la Lucchese.

Fin qui la parte di destino nelle mani della Vis. Perché è ovvio che serviranno anche le disgrazie altrui. La Torres ha in mano il jolly dell’ultima in casa con la Fermana già salva. L’Olbia ha un calendario difficile ma (pur perdendole entrambe) può essere scavalcata solo da una Vis in grado di fare il pieno di qui al 23 aprile. Il Fiorenzuola è la squadra più in crisi, la peggiore di tutte nel girone di ritorno (appena 8 punti) ma è reduce dal pari corroborante di Rimini e dovrebbe perdere con Siena in casa e San Donato fuori per rischiare il clamoroso aggancio a quota 40, che salverebbe Pesaro per via degli scontri diretti. La Vis in verità avrebbe un’altra possibilità di salvezza diretta: quella del + 9 sulla penultima, nel qual caso il playout non si disputa, a condizione ovviamente di mantenere l’attuale quint’ultimo posto. Perché accada i biancorossi dovrebbero come minimo arrivare a 39, l’Imolese (che rischia una ulteriore penalizzazione) e il Montevarchi non superare la soglia dei 30 punti.

Sempre in ottica playout, è evidente come il quint’ultimo posto sia importante a prescindere. Affrontare l’Imolese nell’eventuale spareggio, non è come vedersela con l’Alessandria. Ancora meglio col vantaggio del ritorno in casa e della salvezza in caso di parità aritmetica nel doppio confronto. Dentro l’eventuale griglia playout, la Vis può piazzarsi quint’ultima, quart’ultima o terz’ultima. Non può essere scavalcata dall’Imolese, con cui è in vantaggio negli scontri diretti. Quanto al grado di difficoltà delle gare delle rivali, siamo più o meno sugli stessi livelli. In caso di arrivo alla pari all’interno dell’area playout, la classifica avulsa dice, nell’ordine, Alessandria (6 punti), Vis (6) e San Donato (2): come l’Alessandria, Pesaro ha fatto 4 punti con il Tavarnelle ed è pari con i piemontesi (doppia X): essendo alla pari con i grigi anche nella differenza reti degli scontri diretti, verrebbe penalizzata dalla differenza reti generale.

Panchine. L’esonero di Colavitto da parte dell’Ancona (articolo accanto) è il 12° nel girone B, ad opera di 8 società: Imolese, Vis, Montevarchi e Torres hanno cambiato tecnico più di una volta.