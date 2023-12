Tutti in processione dietro Sant’Andrea. Tifosi e anche la società

Le previsioni del tempo davano tempo brutto e forti temporali. E così è stato contro Trento. Perché l’ombrello-fisico della formazione di Buscaglia ha retto solamente 25 minuti. Dalla metà del terzo quarto, tutta la squadra si è fermata ai box perché aveva terminato la benzina. Momenti imbarazzanti perché si percepiva una evidente difficoltà anche nel passare palla sotto la pressione della difesa di Trento. E lì è calato il sipario.

Al di là di tutti i limiti degli americani, perché non ce n’è uno per il verso, il segnale della reattività fisica che è venuta meno, lo si è visto anche in difesa con i lunghi che salivano per difendere fino all’arco dei tre punti. Decenti nella prima parte della gara, dei paracarri in mezzo al campo nella seconda parte. Hanno fatto tornare alla memoria una battuta di due play della Vuelle del tempo che fu che, uscendo dal tunnel del vecchio palas, uno ha detto all’altro: "Guardalo adesso, perché dopo non lo vedi più...". Si riferivano al play avversario, un americano, che viaggiava a 30 di media e in campo, per quei tempi, era una specie di Freccia Rossa. ‘Guardalo adesso che dopo non lo vedi più...‘ sarà anche il problema di domenica prossima a Pistoia che ha una guardia americana che è una macchina da guerra. Chi lo marca? Bamforth? Bluiett? Non è il caso. Per cui la patata passerà nelle mani del solito Tambone. Perché alla fine gli italiani sono meglio degli statunitensi.

A questo punto, se non ci sarà un altro cambio, ma di assoluto livello, oltre a quello di McCallum, Cinciarini da domenica in avanti si gioca una statua in piazza. Perché la situazione è molto seria. Il figliol prodigo dovrà stare in campo anche 40 minuti, segnare 30 punti, perché il tiro da fuori lo ha, e distribuire una decina di assist. E Cinciarini ha anche un altro... ‘difetto’: in campo comanda per cui si entra in regime di caserma: ordine e disciplina. Dietro Sant’Andrea (Cinciarini), in processione, non ci sono solamente i tifosi, ma anche molti componenti della società, perché per mettere in piedi una squadra del genere, andando a pescare americani di questo livello, bisogna aver fatto gli studi alti.

m.g.