Ultime dal campo. Allegrucci disponibile. Più complicato il recupero di Serges

Dopo il cambio di programma settimanale, oggi pomeriggio quindi il Fano dovrebbe riprendere regolarmente al campo della Trave. Sul fronte infortunati la buona notizia è che Allegrucci dovrebbe rientrare in gruppo dopo che nei giorni scorsi ha svolto un lavoro differenziato per smaltire un affaticamento di origine sconosciuta. Per mister Scorsini si tratta di un under in più da utilizzare per il match di domenica contro la Vigor Senigallia. Più complicato appare il recupero di Serges per il quale è stato approntato un piano terapeutico di recupero dopo la ricaduta muscolare che in pratica lo ha costretto a saltare finora tutta la prima parte del campionato. Si è rivisto anche il portiere Guerrieri che era stato operato a Roma a fine settembre per alcune microfratture allo zigomo. L’estremo difensore granata ha ripreso la preparazione differenziata, fatta di cyclette e lavoro aerobico ma solo un controllo clinico programmato per fine novembre potrà dire se sarà in grado di affrontare i rischi di una partita.