Ultra trail per atleti veri Samuele Raffaelli terzo

Successo della corsa in montagna a Serra Sant’Abbondio, dove 350 appassionati hanno partecipato al "Monte Catria Sky Trail", organizzato dall’Associazione sportiva dilettantistica "CorriPergola" del presidente-atleta Matteo Guiducci. Nell’Ultra trail di 53 chilometri e un dislivello positivo di ben 4.100 metri, terzo posto fantastico dell’ urbinate Samuele Raffaelli (Avis Aido Urbino), in 7.43’25’’. In campo femminile acuto della rumena Oana Alina Popa, ottava assoluta con il tempo di 8 ore 51’34’. Il giorno dopo sono andate in scena le altre due distanze, nei 30 chilometri con 2.100 metri di dislivello positivo sesto posto per il pesarese Mirko Esposito (Cinghiali Randagi), in 3.49’26’’. Nel settore rosa, la vittoria è andata a Francesca Farneti (Space Running), in 4.07’07’’. Grandi emozioni nella prova più breve di 16 chilometri e un dislivello positivo di 1.000 metri, grazie al secondo posto assoluto della giovanissima durantina Maria Vittoria Mari dell’Atletica Urbania, reduce dal primo posto alla "CorriLucrezia", che ha chiuso la sua ennesima fatica quattordicesima assoluta con un crono di 2 ore 02’30’’, preceduta sul gradino più alto del podio da Sara Asparini di Sondrio, in 1.59’24’’. (Nella foto il podio femminile della 16 km). Tra gli uomini, oro per Alessio Crafa (Ascoli Marathon), in 1.40’38’’. Nella sua scia straordinario sesto posto per l’altro durantino Roberto Amatori (Atletica Urbania), in 1.56’21’’. Leonardo Oliva