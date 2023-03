Ultramaratona del Conero I nostri vanno forte

I maratoneti pesaresi sono stati gli indiscussi protagonisti alla seconda edizione della Ultramaratona Riviera del Conero, andata in scena a Porto Recanati lungo un circuito cittadino di 10 chilometri da ripetersi varie volte a seconda delle distanze in programma di 100, 50 e 30 chilometri. Le soddisfazioni maggiori sono arrivate dalla prova sui 50 chilometri con il terzo posto assoluto della pesarese Barbara Cimmarusti (nella foto all’arrivo), tesserata per la società Grottini Team Recanati, che ha chiuso con un crono di 4 ore 07’08“, seguita da Elsa Myrto del Club ColleMar-athon Barchi, quinta tra le SF50 in 5.26’03“. Nelle fasce d’età, medaglia d’oro per Enrico Delvecchio (Fano Corre), 13° assoluto e primo tra gli SM45, in 3.44’44“, per Fabio Costantini (Atletica Banca Pesaro), 14° e vincitore della categoria SM60, in 3.48’56“, e per Stefano Fiorelli (Asd Caraffa Sport), primo tra SM65, in 4.50’57“. Nella gara regina della manifestazione su di un percorso di 100 chilometri, ottima prestazione per il fanese Luca Aiudi del team Calcinelli Run, che ha portato a termine la sua ennesima fatica in questa stagione nel tempo di 12 ore 34’06“. Infine, la nutrita pattuglia dei runner della nostra Provincia si è messa in luce anche nella gara di 30 chilometri, con il successo nella categoria SF50 di Sabrina Santini della società "Fano Corre", in 2.27’29“, e il secondo posto tra le SF45 di Elena Smacchia dell’Avis Aido Urbino, in 2.11’04“.

Leonardo Oliva