Un Delfino anche per il Bramante: Lucio Gabriel, fratello di Carlos, ha firmato

Serie C Gold. Il Bramante ha ingaggiato il fratello di Carlos Delfino, Lucio Gabriel. La società biancoblu ha raggiunto un accordo fino al termine della stagione con l’atleta 25enne, ala di 1,98 cm che sarà a disposizione di coach Nicolini già per la partita di oggi alle 18 al PalaCampanara contro l’Attila Junior Porto Recanati. Lucio, fratello di Carlos capitano della Vuelle e della nazionale Argentina, ha giocato fino ad aprile 2022 con la squadra di Pergamino (La Liga Argentina). Nell’estate scorsa arrivato in Italia col fratello ha partecipato, da aggregato, al ritiro pre-season con la Vuelle. Sulla sfida con il Porto Recanati parla il tecnico Nicolini: "È una partita importante per la classifica, essendo a pari punti al terzo posto. Porto Recanati è una squadra completa sia tecnicamente che fisicamente a cui sono stati aggiunti due nuovi giocatori a confermare i loro obiettivi di promozione nella nuova serie B interregionale. Noi stiamo facendo il possibile per risolvere i problemi fisici di diversi ragazzi, veniamo da una vittoria importante in trasferta a Todi che ci ha dato morale e ha confermato le qualità della nostra squadra".

Qui Pisaurum. "Giocheremo contro una squadra profondamente diversa da quella di inizio campionato – spiega coach Surico –. Dopo il cambio di allenatore la formazione si è ritrovata e ha inanellato una serie di vittorie. Il play Fabi e la guardia Boffini sono i giocatori trainanti. Per noi sarebbe fondamentale riuscire ad espugnare questo difficile campo per poter mettere un altro tassello nel raggiungimento di una posizione nei playoff".

Beatrice Terenzi