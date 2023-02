Un disastro al tiro. Non si salva nessuno

Kravic 6 Uno dei meno peggio all’interno di una gara che non ha mai avuto storia fatta eccezione del primo quarto. Il pivot d’oltre Adriatico alla fine del match porta a casa 11 rimbalzi ed infila anche un 5 su 9 da sotto. Non ha incantato, ma rispetto ai compagni è stato un gigante.

Rahkman 4 Che non attraversi un periodo di forma fantastico lo si capisce dal primo minuto di gioco perché Repesa lo usa più come play che come guardia e quindi come arma letale. Ed in effetti colleziona, la guardia americana, un’altra di quelle gare da appallottolare e da buttare nel cestino della spazzatura. Perché peggio di così è molto difficile se non impossibile. Rahkman chiude questa gara con 1 su 4 da sotto e 0 su 6 nel tiro pesante. Anche 5 palle perse.

Visconti 5 Una reazione rabbiosa nell’ultimo quarto quando ormai si era cantato anche il de profundis. L’unica cosa di buona che porta a casa sono i 4 rimbalzi perché al tiro non lascia traccia con 0 su 1 e 0 su 1 da fuori.

Moretti 5 Da mettere nel mazzo con gli altri compagni. La cosa che lo può giustificare, è che è stato fermo per una settimana. In campo ha pesato zero e chiude questa partita, dove esce per falli ed anche con un tecnico per proteste, con 0 su 3 da sotto e 1 su 2 da fuori.

Tambone 5 Il fantasma dell’opera. Un giocatore poi che nel bene o nel male la sua parte la porta a casa. Contro la formazione bresciana non si è visto assolutamente, tanto che chiude con 0 su 1 da sotto e 0 su 1 da fuori.

Gudmundsson 6,5 Terzo migliore marcatore assieme a Delfino. Detto questo, detto tutto, perché uno ha il metro di quello che hanno combinato i compagni in questa semifinale. Gioca secondo la sua carta d’identità cestistica. Che non è oro, ma diventa argento in un contesto negativo come quello di Torino: chiude con 1 su 4 da sotto e 2 su 6 da fuori. Ha anche 6 rimbalzi.

Charalampopoulos 6 Partenza alla grande poi Brescia aziona il freno a meno ed anche il greco viene limitato. Tanto che chiude con 2 su 4 da sotto e 2 su 5 da fuori. Da mettere nel conto che le cose migliori le ha fatte vedere nei primi dieci.

Totè 4 Meriterebbe anche il meno meno per quel tiro da sotto sbagliato senza nessun avversario attorno. Un’altra partita disastro perché non porta a casa un rimbalzo e al tiro colleziona 0 su 3 da sotto e 0 su 1 da fuori.

Cheatham 5 La pistola più veloce del west chiude con 0 su 7 da 3. Una fabbrica di padelle. Da sotto 1 su 4. Che altro ci resta se non perpetuo pianto.

Delfino 5,5 parte bene e finisce anche lui male. Buone tre palle recuperate e 6 rimbalzi. Al tiro come i compagni: 1 su 2 e 1 su 5.

