Un dominio dei pesaresi al “Baretto beach Cup“

Sole, caldo e spettacolo ai Bagni Carlo e Bagni Gabriele di Sassonia di Fano dove il Csi Pesaro-Urbino, nello specifico il gruppo Beach Volley Csi Fano, ha organizzato la Baretto Beach Cup, un 2x2 maschile e 2x2 femminile valevoli come campionati regionali Csi Marche. 48 le coppie totali partecipanti per un doppio torneo che si è svolto con la formula dei gironi più torneo Gold e Silver per quanto riguarda le ragazze. A laurearsi campioni e campionesse regionali sono stati Tommaso Giunta-Giacomo Ceccarelli e Noemi Giusti-Marta Cipollini, quattro atleti di Pesaro che da anni frequentano le manifestazioni sul litorale fanese. Giunta-Ceccarelli, hanno superato in finale i padroni di casa e organizzatori Giorgio Gradoni-Federico Giorgi per 2-0 mentre Giusti-Cipollini hanno avuto la meglio, sempre per 2-0, su Laura Toccacieli e Michela Montesi.

A completare i podi dei due tornei, anche quest’anno dedicati alla memoria di Anna Zattoni, le coppie Ferro-Schiaratura Belogi-Raffa e Ottaviani-Bariatti Spinaci-Aluigi. Applausi anche per Elena Paci e Silvia Mancinelli, vincitrici del torneo Silver femminile. Il Beach targato Csi tornerà ora ai Bagni Arzilla fino al 3 agosto (2x2 maschile e 2x2 femminile) e di nuovo ai Bagni Carlo e Gabriele il 5-6 agosto con un 2x2 misto. Il Csi provinciale sta organizzando tanti tornei non sono di beach volley. L’attività dell’associazione è ricca di appuntamenti.

b.t.