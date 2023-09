Un esercito di innamorati a Pesaro: la passione per la pallacanestro

Tre squadre in serie B interregionale, 5 in serie D, un intero girone da 13 squadre in Promozione, oltre al Marotta inserito nel girone anconetano, 11 squadre della provincia di Pesaro in Prima Divisione, una storica società femminile in serie C. E poi ancora sette squadre giovanili nei campionati di Eccellenza. Per non parlare della quindicina di campetti sparsi nella città, da Cristo Re alle Cinque Torri, dai playoground di San Decenzio a quelli parrocchiali. E’ l’universo sterminato delle cosiddette ‘minors’ che rappresentano l’humus nel quale pianta le radici la grande passione per la pallacanestro che caratterizza il nostro territorio. La Vuelle è la società che traina il movimento con i suoi 77 anni di storia, ma alle spalle spinge un esercito di appassionati della palla a spicchi, le tante realtà giovanili che insegnano l’abc di questo sport ai bambini e quindi anche un movimento di istruttori e allenatori, molti dei quali sognano di farne una vera professione. Proveremo ad occuparci di tutto questo in questa pagina settimanale che spazierà su tutte le realtà che chiamiamo ‘minors’ ma che in realtà sono il cuore pulsante del basket, con gli stessi giocatori che magari la domenica diventano tifosi della Vuelle o che, una volta appese le scarpe al chiodo, si trasformano in dirigenti per mandare avanti la baracca, dove magari un giorno giocheranno i loro bambini. ‘Di padre in figlio’: è una scritta sul muro del campetto del Porto, ma quanto è vera in tutta la nostra provincia, innamorata persa di quel pallone a spicchi.

Elisabetta Ferri