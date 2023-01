Un gol, errori e un assist: ecco il duello tra i centravanti debuttanti

Occhi curiosi sui centravanti debuttanti. Su sponda dorica c’è Federico Melchiorri, oggetto del desiderio vissino, nonché castigatore seriale: aveva colpito duro ai danni dei pesaresi con la Maceratese, ha proseguito col Perugia, rieccolo segnare in maglia dorica. Buon per la Vis, s’è fermato al rigore, e il resto l’ha sprecato, pur dentro una partita sontuosa. Sull’altra sponda Federico Gerardi ha giocato una gara meno appariscente ma concreta. Intanto, ha tirato fuori il coniglio dal cilindro nell’azione del gol: fisicità e lucidità. Una volta liberatosi dell’avversario, non l’ha buttata dentro a casaccio, ma ha atteso l’inserimento di Ghazoini. L’ex Picerno, centravanti classico, s’è mostrato preziosa risorsa per la squadra: ha lottato su ogni pallone, guadagnato falli, fatto salire la squadra. Insomma, ha fatto reparto. E non è poco.